При взрыве на газораспределительной станции в Казани погиб человек

Один человек погиб и двое ранены в результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани, — передаёт ТАСС. Пожар начался в районе 10 часов вечера по московскому времени и был локализован только через 12 часов.

Пожар начался при сливе жидкой фазы сжиженного газа из железнодорожных цистерн в стационарные, сообщила пресс-служба отвечающей за объект дочерней компании "Газпрома". В результате произошло обрушение операторного помещения, находившийся там человек погиб. В тушении огня 199 человек и 58 единиц техники, передаёт местное управление МЧС. Пламя поднималось на высоту до 50 метров.

По данным региональной газеты "БИЗНЕС Online", при тушении существовал риск взрыва всего газохранилища. Однако в результате горел только один из резервуаров из восьми.