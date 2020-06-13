В Париже проходит манифестация против полицейского насилия

В Париже сегодня несколько тысяч французов вышли на площадь Республики с протестной акцией против полицейского насилия - несмотря на запрет проводить в общественных местах любые мероприятия с участием более десяти человек. Полиция не дала протестующим возможности выйти с площади и продолжить движение до здания Оперы Гарнье, сообщает RFI.
Префектура полиции решила не настаивать на применении санитарных ограничительных мер в связи с эпидемией, но ограничила место проведения акции площадью, где собрались участники манифестации.
Полиция также рекомендовала владельцев кафе, ресторанов и магазинов, которые могли бы оказаться на пути следования колонны манифестантов, временно закрыть свои двери.
Префектура полиции в твиттере сообщила, что манифестанты могут покинуть площадь по любой из улиц, кроме бульвара Сен-Мартен, по которому должен был пройти марш. Однако, как сообщает Le Parisien со ссылкой на очевидцев, полиция не дает протестующим покинуть акцию протеста.
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