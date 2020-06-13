В Афанистане жертвами серии нападений стали 17 человек

В Афганистане жертвами нападений экстремистов 13 июня в разных провинциях страны стали не менее 17-ти человек. Пока никто не взял на себя ответственности за убийства.

На востоке страны в провинции Хост погибли 8 человек, среди которых претендент на депутатское место на прошедших в Афганистане в прошлом году парламентских выборах.

В провинции Логар, в городе Пули Алам, также на востоке страны, вооружённые экстремисты ворвались в дом и застрелили женщину и трёх её дочерей.

На северо-востоке страны, в провинции Бадахшан, были застрелены четверо милиционеров из проправительственных отрядов. А в северной провинции Тахар был убит священник.

В последние недели в Афганистане участились вооружённые нападения и убийства. Одновременно, появляются сообщения о том, что между представителями талибов и правительства якобы ведутся консультации относительно установления долговременного перемирия.