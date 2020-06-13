Госсовет Франции снял запрет на массовые акции протеста

Государственный совет Франции снял запрет на проведение массовых акций, введённый из-за пандемии коронавируса. Решение Госсовета опубликовано вечером в субботу, 13 июня. В нём, в частности, говорится, что ограничение свободы собраний при текущей эпидемиологической обстановке "не является обоснованным".

В решении Государственного совета подчеркивается, что выход на акции протеста является "фундаментальным правом".

Риски, связанные с санитарной ситуацией, могут быть поводом для запрета массовых акций только в особых случаях

"Риски, связанные с санитарной ситуацией, могут быть поводом для запрета массовых акций только в особых случаях", — говорится в тексте.

Госсовет постановил, что отныне акции протеста можно проводить при соблюдении тех же правил, что и раньше.

Для организации мероприятия в общественном месте необходимо заранее подать заявление в префектуру полиции. Власти могут запретить акцию в том случае, если соблюдение мер предосторожности, связанных с распространением коронавируса, будет невозможным.

Участвовать в мероприятиях смогут не более пяти тысяч человек

Принимать участие в мероприятиях смогут не более пяти тысяч человек.

Решение Государственного совета Франции принято после жалобы Лиги по правам человека (LDH). Один из юристов Лиги в интервью агентству France-Presse назвал это решение "большой победой.

В субботу днём в Париже в акции протеста участвовали, по оценкам МВД, около 15 тысяч человек. В результате столкновений с полицией были задержаны 26 человек. Как сообщило Международное французское радио, одним из организаторов акции выступил комитет памяти Адама Траоре — 24-летнего чернокожего француза, который погиб после жесткого задержания в 2016 году.