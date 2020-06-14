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Сегодня 25 лет со дня захвата заложников в Будённовске

Черномырдин разговаривает с Басаевым

Сегодня 25 лет со дня захвата заложников в Будённовске – одного из крупнейших терактов в истории России.

14 июня 1995 года, во время первой чеченской войны, отряд чеченских сепаратистов под руководством Шамиля Басаева взял в заложники около полутора тысяч человек в центральной больнице города Будённовска в Ставропольском крае. Террористы ​выдвинули ультиматум российским властям: прекратить боевые действия в Чечне и начать переговоры с главой сепаратистской Республики Ичкерия Джохаром Дудаевым. 17 июня российские военные предприняли неудачную попытку штурма больницы, после чего Кремль согласился на переговоры с Басаевым.​ Их вёл по телефону тогдашний глава правительства России Виктор Черномырдин.

В результате переговоров заложники были освобождены, а отряду Басаева позволили вернуться в Чечню.

Всего в результате вооружённого захвата заложников в Будённовске погибли 129 человек, в том числе несколько десятков милиционеров и военнослужащих. Ещё 415 были ранены. Вскоре после событий в Будённовске в отставку ушли руководители российских силовых ведомств – вице-премьер, министр по делам национальностей Николай Егоров, директор ФСБ Сергей Степашин и министр внутренних дел Виктор Ерин. Само нападение на Будённовск и его последствия называют одним из ключевых эпизодов первой войны в Чечне.

Шамиль Басаев стоял также за захватом заложников в школе в Беслане в сентябре 2004 года, в результате которого погибло ещё больше людей, чем в Будённовске – главным образом при штурме школы. Сам он в операции не участвовал. В 2006 году Басаев был убит российскими спецслужбами.

Дата 14 июня в Ставропольском крае объявлена Днём памяти жертв нападения на город Будённовск. На федеральном уровне эта дата практически не отмечается.

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