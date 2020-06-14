В Подмосковье освятили главный храм минобороны. Без мозаики с Путиным

В Подмосковье в воскресенье освятили главный православный храм министерства обороны России. Храм первоначально планировалось открыть к 9 мая, но дату открытия перенесли из-за коронавирусной инфекции.

Храм освятил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он заявил, что лично будет его настоятелем. После освящения в храме прошла первая литургия. На неё присутствовали министр обороны Сергей Шойгу, его заместители, ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий и бывший министр культуры, ныне советник президента Владимир Мединский. Сам Владимир Путин не приехал.

"Новая газета" пишет, что церемония проходила в спешном порядке: "сам чин освящения занял менее часа, часы не читались, а литургия совершается с сокращениями". На видео и фото из храма видно, что участники церемонии были без масок и не соблюдали так называемую социальную дистанцию. Патриарх прочёл специальную молитву об избавлении от коронавируса ("от губительного поветрия") и помолился о защитниках Отечества.

Храм Воскресения Христова сооружён, как утверждается, главным образом на пожертвования. Согласно данным фонда "Воскресение", который собирал деньги, на храм пожертвовали более 3 млрд рублей. Вклад в сооружение храма внесли также власти Москвы и Подмосковья. Министерство обороны также оплатило ряд работ, связанных с сооружением храма.

В новом храме не будет мозаик с изображением Владимира Путина и других руководителей России, а также советского диктатора Иосифа Сталина. "МБХ медиа" сообщало, что такие мозаики были сооружены, однако после появления фотографий с ними началась дискуссия об их уместности. Сами представители РПЦ не сошлись во мнениях. В результате мозаику, названную "Бескровное воссоединение Крыма", изменили, убрав изображения Путина и других руководителей, а затем изменили и мозаику, изображающую парад Победы 1945 года, убрав портрет Сталина.

Новый храм - один из крупнейших православных храмов мира. Кроме храма, на территории комплекса откроют музей-галерею "Дорога памяти" длиной 1 418 шагов, где размещены фотографии и данные более 33 миллионов участников войны.