Роспотребнадзор обязал российские гостиницы отчитываться о заселении неженатых пар в один номер. Об этом сообщает со ссылкой на ведомство официальная правительственная “Российская газета”.

С июня в России действуют рекомендации ведомства для возобновления работы гостиниц. В них сказано, что отели должны размещать гостей “преимущественно одноместно или семейно”. Если в итоге в одном номере окажутся не зарегистрированные в браке пары, гостинице придётся давать объяснения, — пишет “Российская газета”.

Загрузка отелей и ресторанов в большинстве регионов России за последние месяцы снизилась до 8–10 процентов, — писала в начале июня газета “Ведомости”. Один из экспертов отметил в комментарии изданию, что рекомендации гостиницам создавались без серьёзного обсуждения с представителями отрасли.