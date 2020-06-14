Путин: РФ уверенно выходит из ситуации с вирусом, а в США кризис

Президент России Владимир Путин считает, что Россия "уверенно" и "с минимальными потерями" выходит из "ситуации с коронавирусом" - в отличие от США, где, по мнению Путина, "над интересами народа доминируют групповые, партийные интересы".

Свою точку зрения Путин высказал в интервью телеканалу "Россия", которое должно выйти в программе "Россия.Кремль.Путин". Его фрагменты опубликовал автор интервью Павел Зарубин. Путин общался с ним лично, а не удалённо, как это он делает обычно в последние месяцы.

По словам Путина, в России министры и главы регионов работают "как одна команда", а в США всё иначе: "Президент говорит: надо сделать так-то, так-то, а на местах губернаторы говорят: да пошёл ты подальше".

Вводя в конце марта так называемый режим нерабочих дней из-за эпидемии коронавирусной инфекции, Путин предоставил главам регионов право самим определять объём конкретных карантинных мер во вверенных им территориях. В ряде регионов, как в Москве, был введён жёсткие режим "самоизоляции" и штрафы за его нарушения, в других меры были более мягкими. Объявляя 11 мая о завершении периода нерабочих дней в России, Путин вновь подчеркнул, что снимать ограничения главы регионов будут по своему усмотрению. СМИ писали, в частности, о противоречиях между правительством и мэром Москвы Сергеем Собяниным по вопросу о карантине, а также о том, что Собянин решил снять карантин по прямому указанию Путина раньше запланированного срока.

Россия на третьем месте в мире по числу выявленных инфицированных коронавирусом, США на первом. В последние недели в обеих странах число новых инфицированных за сутки относительно стабильно - в США около 25 тысяч, в России 8-9 тысяч. Население США более чем в 2 раза больше, чем в России.

Путин прокомментировал также массовые протесты в США под лозунгом "Жизни чернокожих имеют значение" после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. Путин считает протесты проявлением "глубинных внутренних кризисов". При этом он не упомянул о расизме и полицейском насилии как причине протестов и беспорядков, а высказал мнение, что речь идёт о политической борьбе, в частностности против президента Дональда Трампа. По мнению Путина, после победы Трампа на выборах "проигравшая сторона придумала всяческие небылицы для того, чтобы подвергнуть сомнению его легитимность". По всей видимости, имеется в виду история с расследованием российского вмешательства в выборы президента США. Расследование не нашло доказательств сговора штаба Трампа с Россией, однако установило факты российского вмешательства. Официальная Москва вмешательство отрицает.