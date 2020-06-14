В Атланте полиция застрелила афроамериканца. Начались протесты

В Атланте (штат Джорджия) в субботу и в ночь на воскресенье вспыхнули массовые протесты после гибели афроамериканца Рейшарда Брукса от рук полиции. Произошли столкновения с полицией, начальница полиции города Эрика Шилдс подала в отставку в связи со сложившейся ситуацией.

Сотрудник полиции застрелил 27-летнего Брукса 12 июня. Он, будучи в нетрезвом состоянии, заснул в машине. Полицию вызвали, потому что автомобиль Брукса, как утверждается, мешал посетителям подъехать к ресторану быстрого питания Wendyʼs. Полиция попыталась задержать его, но Брукс оказал сопротивление, в частности, выхватил у полицейских электрошокер. По нему открыли огонь, он умер от полученных ранений в больнице. Один полицейский пострадал при попытке задержания.

Трагедия произошла на фоне массовых протестов под лозунгом "Жизни чернокожих имеют значение", вспыхнувших по всей Америки после гибели от рук полицейских другого афроамериканца – Джорджа Флойда – в городе Миннеаполис. Участники акции протеста подожгли ресторан Wendyʼs, возле которого смертельно ранили Брукса. Есть пострадавшие в столкновениях с полицией, задержаны были не менее 36 человек.

Полицейский, который стрелял в Брукса, был уволен. Мэр Атланты Кейша Лэнс Боттомс поддержала такое решение, заявив, что не считает, что применение полицией огнестрельного оружия было оправданным. Адвокат семьи Брукса заявил, что электрошокер не считается в штате Джорджия смертельным оружием, поэтому полиция применила силу необоснованно. Начато расследование случившегося.

Протесты против расизма и полицейского насилия продолжаются во многих городах США, хотя они и не столь многочисленны, как в первые дни после гибели Флойда. В Новом Орлеане в субботу участники акции протеста демонтировали и утопили в реке Миссисипи статую Джона Макдонога, местного предпринимателя, который был рабовладельцем.

Он освободил большую часть своих рабов ещё при жизни, однако за выкуп. После его смерти, по завещанию, часть состояния Макдонога была вложена в строительство школ, из-за чего в Новом Орлеане несколько школ названы в его честь.