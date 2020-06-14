Мэрия Новочеркасска разместила плакаты с ошибкой в названии России

В Новочеркасске местные власти разместили 15 праздничных плакатов, посвящённых дню России, на которых название страны оказалось написано с одной буквой "с".

Глава администрации города Юрий Лысенко объяснил ошибку тем, что фирма-изготовитель решила доработать эскиз, не согласовав это с заказчиком, в результате чего дизайнер допустил опечатку. Выяснилось это уже после того, как поздравления были размещены на автобусных остановках в центре Новочеркасска.

Лысенко выразил недоумение тем, почему грубую ошибку не заметили ни руководители фирмы, ни работники типографии, ни монтажники, вешавшие банеры на остановках, ни ответственные лица администрации. Он пообещал провести тщательную проверку инцидента и строго наказать всех виновных.

Отмечается, что плакаты с ошибками были демонтированы в течение двух часов.