В понедельник в Карелии возобновится суд по делу Юрия Дмитриева

15 июня Петрозаводский городской суд возобновит после карантина рассмотрение дела Юрия Дмитриева, 64-летнего историка, обвинённого в изготовлении порнографии и насильственных действиях сексуального характера в отношении приёмной дочери.

Юрий Дмитриев 30 лет занимается поиском мест массовых расстрелов на северо-западе России. Экспедиции под его руководством обнаружили места захоронения жертв политических репрессий в Сандармохе и Красном бору.

14 июня "Новая газета" опубликовала обращение Нобелевских лауреатов Герты Мюллер и Светланы Алексиевич и лауреата Гонкуровской премии Джонатана Литтелла к Комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович с призывом поддержать Юрия Дмитриева.

В письме, в частности, говорится, что российские власти стремятся переписать историю Сандармоха, "оклеветав его первооткрывателя и беспочвенно обвинив Дмитриева в отвратительном преступлении".

Ранее коллективные письма за Дмитриева уже подписывали более 150 российских деятелей культуры и более 400 иностранных ученых.