В Париже с понедельника отменяются ограничения

Президент Франции Эммануэль Макрон приветствовал "первую победу над вирусом" и пообещал извлечь уроки из экономического и санитарного кризиса. В 20-минутном телеобращении к нации из Елисейского дворца Макрон объявил, что вся территория континентальной Франции отныне находится в "зелёной зоне". Ранее, были открыты все регионы, кроме столичного. Теперь открывается и Париж, сообщает "Евроньюс".
В понедельник открываются и границы Франции с соседними государствами, входящими в ЕС. С другими странами, не входящими в ЕС, но сумевшими взять эпидемию под контроль, границы будет открыты с 1 июля.
Однако, путешественники из Испании и Великобритании должны будут самоизолироваться на 14 дней согласно двусторонним соглашениям Франции с Лондоном и Мадридом о взаимном применении ограничительных мер.
- Первый случай заражения коронавирусной инфекцией 2019 (COVID-19) во Франции был зафиксирован 24 января 2020 года в Бордо. Это был первый случай заражения COVID-19 в Европе. Заражённым стал 48-летний гражданин Франции, прибывший из Китая. К концу того же дня было подтверждено ещё два случая заражения, все из заболевших недавно вернулись из Китая.
- В настоящее время Франция находится на 13 месте в мире по общему количеству заражённых - более 157 тысяч. Погибли от последствий заражения 29 407.
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