В Париже с понедельника отменяются ограничения

Президент Франции Эммануэль Макрон приветствовал "первую победу над вирусом" и пообещал извлечь уроки из экономического и санитарного кризиса. В 20-минутном телеобращении к нации из Елисейского дворца Макрон объявил, что вся территория континентальной Франции отныне находится в "зелёной зоне". Ранее, были открыты все регионы, кроме столичного. Теперь открывается и Париж, сообщает "Евроньюс".

В понедельник открываются и границы Франции с соседними государствами, входящими в ЕС. С другими странами, не входящими в ЕС, но сумевшими взять эпидемию под контроль, границы будет открыты с 1 июля.

Однако, путешественники из Испании и Великобритании должны будут самоизолироваться на 14 дней согласно двусторонним соглашениям Франции с Лондоном и Мадридом о взаимном применении ограничительных мер.