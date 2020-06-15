Сергей Шойгу и реликвии Гитлера. Соцсети о Храме Вооруженных сил

В воскресенье в парке Патриот под Москвой патриарх Кирилл освятил Храм Воскресения Христова, он же Главный храм Вооруженных сил России - самый большой православный храм, построенный в России со времён восстановления Храма Христа Спасителя. Все его параметры исполнены символизма: высота звонницы - 75 метров (лет со дня её окончания войны), диаметр барабана главного купола - 19,45 метров (это понятно) , высота малого купола - 14,18 метров (столько дней продолжалась Великая отечественная).

Внешний вид и внутреннее убранство нового храма не оставили людей равнодушными.

Сергей Чапнин

Внимательно смотрю на убранство храма, когда камера берет общий план. Выглядит красиво, сделано качественно. Более всего напоминает торговые пассажи начала ХХ века.

Борис Цейтлин

Архитекторы Храма Победобесия явно вдохновлялись Шпеером.

Кирилл Шулика

Это памятник армейской эпохи Шойгу, а не храм. То есть по форме, конечно, храм, а вот по содержанию совсем иное. Как и Храм Христа Спасителя памятник эпохи Лужкова. У этого храма тупо нет общины и прихожан. Такая же история будет и тут.

Андрей Тесля

разумеется, надо смотреть своими глазами -

- но по крайней мере судя по кадру -

- очень хорошо - и неожиданно, в том числе и потому, что никаких добрых ожиданий не было -

Егор Холмогоров

Стильно. Державно.

Но стиль оформления меня все-таки смущает. В нем есть что-то фэнтэзийное и отдающее Септой Бейлора.

Но может привыкнем.

Отдельное внимание привлёк один из элементов интерьера храма. Точнее, даже не сам элемент, а его описание.



Джеймс ФХ

Они целый храм содомии построили

Обсуждали не только сам храм, но и тех, кто находился внутри.

Аркадия Янковский

Сообщили, что ректор МГУ академик Садовничий принял участие в освящении главного храма российской армии.

Достойнейшее мероприятие для учёного!

Интересно, а он крестится?

Андрей Кураев

ГХ ВС РФ вступил в строй

Удивительная служба. НИКТО из людей в погонах не крестится. Ни генералы, ни курсанты.

На колени вместе с патриархом никто, кроме духовенства, не становится. Головы под его благословение военные не склоняют.

А вроде этот храм построен на их деньги и для их молитвы.

В первом ряду гостей главред МК Гусев, ректор МГУ Садовничий.

***

О, кончилось освящение, началась литургия, поступил приказ - и стали креститься. Или министр дал пример.

Впрочем, только на первой ектенье. Потом снова просто стояние.

Сергей Чапнин

Вынесли две чаши. Никакой очереди к причастию нет. Никто (!) из военных к причастию не подошел, хотя священники, похоже, некоторых генералов даже уговаривали или, может, побуждали приступить к чаше. Три мужчины в пиджаках и три-четыре женщины в платочках. Лжицу после каждого причастника не дезинфицировали.

Это и есть самый точный и пронзительно тоскливый ответ на вопрос, кому и зачем нужен этот храм.

Наибольшее впечатление на комментаторов произвёл костюм бывшего налогового инспектора а ныне заместителя министра обороны по финансовой части Татьяны Швецовой.

Константин Литвинов

Только в нашей стране колоссальных возможностей простой бухгалтер может дорасти до маршала межгалактических вооруженных сил.

Александр Воробьёв

В правительстве, смотрю, всем пошили дембельские кителя.

Отдельные вопросы вызвало отсутствие на церемонии открытия президента России.

Александр Морозов



ну, что там пишут в телеграмах, почему весь генералитет с патриархом собрался, а Владимир Владимирович взял да и не поехал? в чем тут тонкий ход кремлевских интриг?

Но всё затмило собой интервью заместителя министра обороны Тимура Иванова. Точнее одна-единственная фраза из этого интервью.

В апреле, когда храм ещё оформляли, случился сканадал: оказалось, что в нём есть изображения Путина, Шойгу и Сталина. В результате изображения убрали. Но, как выяснилось в пятницу, в храме Вооруженных сил РФ хранили память не только о Сталине.

Светлана Интер

Зам.министра обороны РФ рассказал, что в новом мемориальном комплексе в Алабино, где построен Главный храм ВС России, хранятся РЕЛИКВИИ: костюм и фуражка Гитлера.

Вообще, РЕЛИКВИЯ — это объект почитания, поклонения, делайте выводы.

Юрий Лукашевич

О как.

Оказывается для замминистра обороны РФ генерала армии Тимура Иванова костюм и фуражка фюрера Германии Адольфа Гитлера - это реликвия.

Может быть он был одним из тех, кто заливал фотки нацистских вождей на сайт бессмертного полка?

Максим Тихонов

"Мы носим по очереди" - добавил Тимур Иванов, - "В порядке поощрения".

Иван Филиппов

все-таки главная проблема, ну или одна из главных, в стране в том, что ей правят непроходимые невежды.

<...>

Рели́квия (от глагола лат. relinquere — «оставаться») — свято хранимая, почитаемая вещь, связанная с историческими или религиозными событиями прошлого.

так что вариантов два, либо замминистра идиот, либо нацист )

Тарас Орленок

В принципе, логично - на главной площади мощи Ленина, в главхраме РПЦ - вещи Гитлера. Симметрия-с.



Павел Шехтман

Скажите, а вот фуражка Гитлера, которая является главной святыней новоосвященного Храма ВС РФ? Ее с гастролями возить будут, как пояс Богородицы и дары волхвов? Очереди жаждущих к ней будут выстраиваться? Исцеляет ли она от бесплодия? Или скорее от алкоголизма (хозяин фуражки как известно не пил)? Почему Патриарх или хотя бы его секретари до сих пор никак не разъяснили эти вопросы? Мне кажется однако, что после того как фуражка полежит в храме достаточно времени, чтобы стать должным образом намоленной - все само собой будет, и паломничества и гастроли.



Илья Вайцман

Знаете, когда на ступеньки "главного храма вооруженных сил" переплавили трофейную немецкую бронетехнику (зачистив запасники музеев, потому что где же ее еще взять?) это было простое и незатейливое язычество, совмещенное с любимым властями делом - погромом музеев. Но когда я узнал, что в этом же "храме" (на его территории) хранятся личные вещи и фуражка Гитлера - я, признаться, фалломорфировал мрачно... Цензурно [хотя очень хочется нецензурно] формулируя: ЗАЧЕМ?!!! 😳

Нет, ну я понимаю - в музее, в какой-то спецэкспозиции, но в храме???!!! И даже не в храме, но на церковной территории???!!! Это уже даже не язычество, это что-то совсем уже... 🤢 Спасибо, что не в качестве объекта поклонения ..пока еще.

Владислав Юсупов

В храме Минобороны наряду с православными иконами будут храниться личные вещи Адольфа Гитлера, его награды, его форма и некоторые атрибуты его формы.

Храм Марса. Храм Гитлера.



Борис Цейтлин

Есть три больших события в РФ, которые говорят о движении в сторону одного Мегасобытия.

Открытие Храма Минобороны. Принцип справедливой войны, сформулированный Титом Ливием: "свято оружие, когда не остается надежды ни на что, кроме оружия" сокращается до просто "свято оружие".

Отказ от принципа ядерного сдерживания. Теперь РФ будет отвечать массированным ядерным ударом даже на не ядерный ракетный удар. Даже если сама спровоцирует такой удар.

Нагнетание победобесия и мифа о том, что "Запад" ведет против РФ войну "гибридными методами". Миф этот окончательно оформлен в интервью главы Совбеза Патрушева.

Каким будет это Мегасобытие и когда оно произойдет - это вопрос. Совершенно необязательно, что это будет война. Но в государстве происходит тотальная мобилизация. Полностью отрицаюся принципы реальности и рациональной калькуляции. Агрессия, растущая среди населения из-за роста неравенства, аккумулируется и канализируется. Она не может не проявить себя. Вопрос лишь в том, кого государство захочет сделать сакральной жертвой. Скорее всего, кого-то, кто не сможет дать сдачи.