Данные властей: число жертв коронавируса в РФ превысило 7 тысяч

Число жертв коронавируса в России превысило 7 тысяч человек. Таковы официальные данные Оперативного штаба. За последние сутки скончались 143 больных коронавирусной инфекцией.

Число новых выявленных за сутки заражённых по сравнению с предыдущими днями снизилось - их 8246. Выздоровевшими признаны около 4,5 тысяч человек, то есть число жителей России, которые инфицированы коронавирусом в настоящий момент, вновь выросло.

Всего с начала эпидемии в России выявлено 537 210 случаев заражения коронавирусом.

В российскую статистику смертности включаются данные не обо всех умерших, которые были инфицированы коронавирусом, а только о тех, у кого COVID-19 была признана главной причиной смерти. Это примерно половина всех инфицированных.

Росстат в субботу опубликовал данные о смертности в апреле, в которых ранее опубликованные данные Оперативного штаба пересмотрены в сторону увеличения числа умерших.

Доля Москвы в числе заражённых постепенно снижается, а в ряде регионов ситуация не улучшается. Власти Челябинской области и Якутии в понедельник заявили, что 24 июня из-за коронавируса не состоятся парады в честь 75-летия Победы. Ранее об отмене парадов заявили руководители ещё ряда регионов.

В аннексированном Крыму, напротив, с 15 июня отменили обязательный карантин для въезжающих граждан России.