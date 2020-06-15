В Госдуму внесли законопроект о разблокировке Telegram

Депутаты от "Справедливой России" Федот Тумусов, Дмитрий Ионин и Александр Терентьев внесли в Госдуму законопроект о прекращении блокировок мессенджера Telegram в России. Документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента.

Авторы законопроекта в пояснительной записке указывают, что мессенджер в России доступен для установки и продолжает работать, несмотря на решение о блокировке, принятое два года назад.

Кроме того, де-факто он уже является "официальным сервисом" государственных органов, через который они распространяют в том числе важную информацию о коронавирусе.

Авторы законопроекта предлагают также внести в закон "О связи" понятие "официальный сервис". Таковым они предлагают считать "сервис, который используют государственные органы и их должностные лица для распространения информации в целях реализации своих полномочий".

В Минкомсвязи не одобрили инициативу депутатов. Чиновники опасаются, что принятие законопроекта может привести к злоупотреблениям: недобропорядочные организаторы распространения информации в интернете (мессенджеры, сайты и т. д.) станут публиковать сведения о деятельности госорганов, чтобы избежать блокировок.