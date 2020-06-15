При взрыве на строящемся корабле ВМФ РФ пострадали трое

В Санкт-Петербурге на патрульном корабле "Иван Папанин", который находится на судостроительном заводе "Адмиралтейские верфи", произошел взрыв. Об этом сообщает Главное управление МЧС по региону. По информации ведомства, пострадали три человека.

В пресс-службе завода уточнили, что взрыв газового баллона произошёл в закрытом помещении на строящемся "Папанине", пишет "Фонтанка". Пострадал, по данных "Адмиралтейских верфей", один человек, которого увезли в больницу. Пожара не случилось.

Корабль "Иван Папанин" строят с 2017 года. В октябре 2019 года судно спустили на воду для последующей достройки. Корабль должны передать в ВМФ Росии в 2023 году.