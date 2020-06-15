Судья рассмотрел за полчаса 111 дел о нарушении самоизоляции

В Татарстане заместитель председателя городского суда в Набережных Челнах Ленар Хасимов за 27 мая рассмотрел 252 протокола о нарушении "режима самоизоляции", тратя меньше трех минут на одно дело. Об этом говорится в совместном исследовании изданий "Холод" и "Важные истории".

При этом 111 протоколов Хасимов рассмотрел за полчаса, потратив по 16 секунд на одно дело.

Авторы исследования отмечают, что судьи не только рассматривали сотни протоколов за нарушение режима самоизоляции в день, но и копировали решения, меняя лишь персональные данные. Например, в Уфе судья Тимур Багаутдинов вынес решения по 90 протоколам, которые совпадают слово в слово.

В некоторых регионах при одинаковых обстоятельствах нарушения самоизоляции суды выносили более суровые решения, чем в других.

В апреле и мае МВД передало в суды более 360 тысяч протоколов за нарушение режима самоизоляции, еще более 54 тысяч протоколов получили москвичи, которых обязали установить приложение "Социальный мониторинг".

По подсчетам журналистов, власти уже оштрафовали россиян минимум на 407 миллионов рублей, а в дальнейшем эта цифра может вырасти до 637 миллионов.