Джонсон и Макрон вступились за памятники историческим деятелям

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вновь выступил в защиту лондонского памятника Уинстону Черчиллю – на фоне протестов против расизма, ряд участников которых добиваются демонтажа памятников деятелям прошлого, связанным с работорговлей или придерживавшимся расистских взглядов.

Официальных требований демонтировать памятник Черчиллю не выдвигалось, однако в ходе одной из демонстраций под лозунгом "Жизни чернокожих имеют значение" (Black Lives Matter) на его постаменте написали: "Он был расистом". Это вызвало живую дискуссию в соцсетях, в ходе которой ряд пользователей напомнил о высказываниях бывшего премьера, которые можно интерпретировать как расистские.

В статье, опубликованной в газете Daily Telegraph, Джонсон осудил крайне правых, которые в субботу приехали в Лондон под лозунгом защиты памятника и устроили беспорядки. В то же время премьер назвал "абсурдным и возмутительным" тот факт, что статуя Черчилля вообще оказалась под угрозой, из-за чего власти Лондона вынуждены были её закрыть защитным экраном.

Джонсон заявил, что не понимает, почему статую, возможно, величайшего британского лидера всех времён нужно скрывать от гнева толпы. По словам премьера, он понимает возмущение проблемой расизма и намерен предпринять новые шаги по борьбе с неравенством. Но при этом, как отмечает Джонсон, не следует "переписывать историю" со всеми её противоречиями, которыми была полна и деятельность Оливера Кромвеля и адмирала Нельсона. Джонсон отметил, что взгляды Черчилля менялись со временем, и назвал "полным безумием" обвинения в расизме в его адрес, поскольку он "в одиночку противостоял расистской тирании" – имеется в виду гитлеровская Германия. "Он был героем, и я думаю, что не буду одинок, когда скажу, что до последних сил буду бороться против любых попыток убрать его статую с Парламентской площади", – пишет Джонсон. Он выступил также против кампании, как он выразился, "отредактировать в фотошопе весь наш культурный ландшафт".

Сторонники движения Black Lives Matter ранее выступили за демонтаж ряда памятников, часть их требований поддержал мэр Лондона Садик Хан, который создал специальную комиссию по переоценке монументального наследия.