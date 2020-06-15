В Дижоне произошли столкновения с участием выходцев из Чечни

В центре города Дижон во Франции произошли беспорядки с участием выходцев из Чечни. Как сообщают французские СМИ, толпа числом около 100 человек в ночь на субботу разгромила кальянную, подконтрольную выходцам из Марокко и Алжира. Более 10 человек пострадали в драке и столкновениях с полицией.

Столкновения продолжились в ночь на понедельник.

Французские и российские СМИ сообщают, что конфликт был спровоцирован нападением на чеченского подростка, в котором обвинили выходцев из арабских стран – по некоторым данным, принадлежащих к преступному сообществу, занимающемуся наркоторговлей.​

Французский телеканал France Info утверждает, что в ночь на 13 июня в Дижоне собрались "чеченцы со всей Франции". Участники беспорядков были вооружены бейсбольными битами, ножами и другими предметами. Полиции пришлось использовать слезоточивый газ, чтобы разогнать толпу. Задержанных по горячим следам не было, беспорядки расследуются.