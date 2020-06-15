Власти Приморья планируют привлечь к голосованию больных COVID-19

Власти Приморья планируют организовать голосование по поправкам в Конституцию России в больницах, где лежат пациенты с коронавирусной инфекцией.

Заместитель председателя регионального избиркома Роман Охотников заявил, что "прорабатывается вопрос организации специальных участков". При этом, поскольку привлекать на такие участки членов избирательных комиссий запрещено правилами Роспотребнадзора, их, по мнению Охотникова, могут заменить врачи, которые, как он считает, "обеспечат голосование".

Ранее режим самоизоляции в Приморье был продлён до 30 июня. В региональном правительстве отметили, что эпидемиологическая обстановка по заболеваемости COVID-19 не позволяет снять ограничения.

За минувшие сутки коронавирус диагностирован у 91 жителя региона. Общее число заболевших в Приморье с начала эпидемии – 2977 человек, из них 26 скончались.