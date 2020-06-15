Власти Приморья планируют привлечь к голосованию больных COVID-19

Власти Приморья планируют организовать голосование по поправкам в Конституцию России в больницах, где лежат пациенты с коронавирусной инфекцией.
Заместитель председателя регионального избиркома Роман Охотников заявил, что "прорабатывается вопрос организации специальных участков". При этом, поскольку привлекать на такие участки членов избирательных комиссий запрещено правилами Роспотребнадзора, их, по мнению Охотникова, могут заменить врачи, которые, как он считает, "обеспечат голосование".
Ранее режим самоизоляции в Приморье был продлён до 30 июня. В региональном правительстве отметили, что эпидемиологическая обстановка по заболеваемости COVID-19 не позволяет снять ограничения.
За минувшие сутки коронавирус диагностирован у 91 жителя региона. Общее число заболевших в Приморье с начала эпидемии – 2977 человек, из них 26 скончались.
- Внесение изменений в Конституцию России было инициировано Владимиром Путиным в январе. Тогда же он заявил, что поправки должны быть одобрены всенародным голосованием, хотя закон этого не требовал. Изначально голосование планировалось на 22 апреля, но из-за пандемии коронавируса было перенесено на 1 июля с возможностью досрочного голосования.
- В числе самых обсуждаемых изменений основного закона – приоритет российской Конституции над международным правом и "обнуление" президентских сроков, которое в случае принятия поправок позволит Путину ещё дважды избираться на пост главы страны. Также будут перераспределены полномочия между ветвями власти – президент получит ещё больше полномочий, чем сейчас.
- Для вступления поправок в силу необходимо, чтобы их одобрило больше половины участников всенародного голосования. Явка значения не имеет – в отличие от референдума, где требуется, чтобы на участки пришли более половины избирателей. Тем не менее ряд СМИ сообщали, что в Кремле поставили план обеспечить явку не ниже 50% от общего числа избирателей в стране.
- Ряд представителей российской оппозиции призывают бойкотировать голосование, утверждая, что у властей есть все инструменты для того, чтобы его сфальсифицировать. Другие призывают прийти на участки и проголосовать против.
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