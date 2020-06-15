В Москве прохожий открыл стрельбу по полицейским, двое ранены

В Москве на Ленинском проспекте произошла перестрелка, в результате которой ранены два сотрудника ГИБДД. По данным агентства ТАСС, один из полицейских находится в крайне тяжёлом состоянии, его оперируют врачи.

По информации телеграм-канала Baza, стрельбу по полицейским открыл прохожий, который специально для этого подошёл к их машине. По одним данным, он стрелял из травматического пистолета, по другим – из боевого. Сейчас эта информация уточняется.

Ранее несколько информационных агентств сообщили, что стрельбу открыл водитель такси, которого остановили для проверки документов. Позже эту информацию опровергли в московском управлении МВД, также заявив, что стрелял прохожий. Сообщается, что он получил ранения при ответном огне, после чего был задержан.

"Интерфакс" со ссылкой на информированный источник сообщает имя стрелка – Ратмир Галаев. По данным агентства, он является уроженцем Ингушетии, ему 24 года. Мотивы его поступка пока не ясны.

Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников полиции.