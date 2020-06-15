В Подмосковье единороссы раздали маски "Иду на поправку 1 июля"

В Подмосковье волонтеры и депутаты "Единой России" призывают участвовать в голосовании по поправкам к Конституции с помощью защитных масок с надписью "Иду на поправку 1 июля".

Маски раздавали на станции МЦД "Павшино". Акцию поддержали депутаты-единороссы Олег Рожнов, Линара Самединова и Олег Жолобов. Подмосковное отделение "Единой России" опубликовало в инстаграме пост, в котором призывает ставить символ партии – медведя – на аватарку в своём профиле, если "1 июля идешь на поправку".

Телеканал "Матч ТВ" показал в эфире агитационный ролик с призывом голосовать за поправки к Конституции. На видео была представлена нарезка из финального хоккейного матча между Россией и Германией на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане. Создатели видео утверждают, что российские спортсмены почти проиграли, но в последний момент "были внесены поправки". В конце ролика звучит призыв "сделать ставку на победу России".

Ютуб-блогер Екатерина Коносова заявила о том, что блогерам предлагают от миллиона рублей за выпуск ролика, рекламирующего поправки к Конституции. По её словам, заказчики просят "преподнести эту тему трогательно", упомянув про детство, материнство и судьбу будущих поколений.

Внесение изменений в Конституцию России было инициировано президентом Владимиром Путиным в январе. Тогда же он заявил, что поправки должны быть одобрены всенародным голосованием, хотя закон этого не требовал. Изначально голосование планировалось на 22 апреля, но из-за пандемии коронавируса было перенесено на 1 июля с возможностью досрочного голосования.

В числе самых обсуждаемых изменений основного закона – приоритет российской Конституции над международным правом и "обнуление" президентских сроков, которое в случае принятия поправок позволит Путину ещё дважды избираться на пост главы страны. Также будут перераспределены полномочия между ветвями власти – президент получит ещё больше полномочий, чем сейчас.