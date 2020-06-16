"Ужасная шутка": соцсети о новом скандале с участием Собчак

Ксения Собчак снова на волне скандала, и хотя это для неё совершенно привычная стихия, скандал на сей раз ну совсем неприглядный.
Несколько недель назад певец Стас Костюшкин, в прошлом участник дуэта "Чай вдвоём", а сейчас уже сольный исполнитель (известный, например, по песне "Женщина, я не танцую"), рассказал о том, что в детстве стал жертвой сексуального насилия.
Спустя некоторое время Ксения Собчак решила иронично обыграть это в своей авторской программе "Осторожно: Новости" (видео вставлено с таймкодом, можно сразу смотреть).
Не оценил шутки в первую очередь сам Костюшкин.
Ксения Собчак извиняться не стала и сама упрекнула Стаса в том, что он хочет цензурировать её шутки (которые, по её словам, были направлены в адрес российской полиции, а не певца).
Ксения Собчак:
У нас заработал не институт репутации,а институт «поправок к конституции» и ботов-когда нулевые аккаунты создают хайп вокруг ничего по заказу. Из 4 тысяч сообщений -3 200-это нулевые аккаунты,по простому-боты. Остальные-присоединившинся любителя кого то потравить. Только немного не рассчитали- я не Регина Тодоренко, за базаром слежу, и фразу «вы что,хотите чтобы вам наркотики подкинули или изнасиловали как Стаса Костюшкина?» попытаться выставить «страшным» оскорблением у вас не получится, Так как эта сатира над беспределом МЕНТОВ в нашей стране. А весь «заказ» из -за моего смешного ролика про проплаченных блоггеров призывающих голосовать за поправки.
Рэпер Тимати написал, что "только животное может глумиться над чужим горем", да и вообще Собчак досталось.
Кристина Потупчик:
Бог с ним, что Ксения уже не скрывает своих ультраправых взглядов. Но вот эти комментарии «походя» про похороны Джорджа Флойда («даже я так замуж не выходила») и изнасилование Костюшкина. Или про казус Ефремова: «авария с одним погибшим». Я, как вы понимание, не ханжа. Но и это не «Южный парк».
Какое дно. Как в здравом уме можно шутить на эту тему
Безмерно удивляюсь, когда Ксюшу называют «умной». Вы, может, умных не встречали? В Новосибирский Академгородок проследуйте. Просто в очереди в магазине уровень ума и культуры оцените. Нельзя поднимать медиа значение людям подобного уровня развития. Смотреть на это тошно.
Психолог во мне понимает, что так себя вести может только глубоко травмированный человек, который ничего не делает со своей травмой. Не-психолог же отмечает, что поведения ниже, бесчеловечнее и омерзительнее в публичном пространстве сложно себе представить 🤷🏻♀️ страшно вспоминать, что этот человек совсем недавно, пусть и номинально, баллотировался/лась в президенты
Медиатехнолог:
Ксюша всерьез оправдывает свою ужаснейшую шутку про изнасилованного в детстве Стаса Костюшкина, тем, что она якобы была совсем не про это, а про «беспредел ментов в стране».
Хорошо, что рекламодатели стали отказываться от сотрудничества с этой идиоткой и, кажется, что это приобретет массовый характер. Мы, кстати, уже не раз говорили о том, что Собчак не должна рекламировать ни один нормальный бренд, особенно после того, как назвала чернокожего официанта своим рабом.
Даже странно, что она с такими мозгами умудрилась попасть на Первый канал.
И действительно, проскочила новость о том, что косметический бренд Mixit расторг рекламный контракт с Собчак.
Вот так институт репутации потихонечку начинает работать и в нашей стране. Opinion maker – это не только количество подписчиков, но и философия и убеждения. Может, мы хотя бы так, если по-другому нам непонятно, станем немного цивилизованнее.
А впрочем, как выяснилось, не "утопили" и Ксению.
Беспощадный пиарщик:
Девочки подсказывают, что Mixit, который сначала затирал про философию бренда, внезапно сдал назад. Об этом даже и Афиша написала: мол, контракт до сентября, ну киса, ну ещё чуть-чуть. Объяснений, почему откатились, нет. Видимо, девочки, философия бренда - это философия бренда. А Ксения Собчак - это Ксения Собчак.
Брэнд таки жидковат на расправу. Неодобрение публично они высказали, а сотрудничество не расторгли. Так что до сентября минимум м-ме Собчак будет стричь купоны с их рекламы.
Интересно устроен русский мир: за глупое высказывание обнуляют дурочку Тодоренко, но не обнуляют Собчак за мерзкую шутку про Костюшкина и Башарова за вполне открытое насилие. Потому что как бы элита?
Кто-нибудь после расистских постов разорвал с Собчак рекламный контракт? Нет. Почему?
Да потому что Собчак - это политический ресурс. Если уж мать-сенатор добилась включения в список системообразующих компаний (это которым в коронавирусный кризис денег дадут, а люди, как сказала Собчак, «их просто проедят») крабовой компании криминального Кана, то что уж говорить о других.
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