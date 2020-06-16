"Ужасная шутка": соцсети о новом скандале с участием Собчак

Ксения Собчак снова на волне скандала, и хотя это для неё совершенно привычная стихия, скандал на сей раз ну совсем неприглядный.

Несколько недель назад певец Стас Костюшкин, в прошлом участник дуэта "Чай вдвоём", а сейчас уже сольный исполнитель (известный, например, по песне "Женщина, я не танцую"), рассказал о том, что в детстве стал жертвой сексуального насилия.

Спустя некоторое время Ксения Собчак решила иронично обыграть это в своей авторской программе "Осторожно: Новости" (видео вставлено с таймкодом, можно сразу смотреть).

Не оценил шутки в первую очередь сам Костюшкин.

Ксения Собчак извиняться не стала и сама упрекнула Стаса в том, что он хочет цензурировать её шутки (которые, по её словам, были направлены в адрес российской полиции, а не певца).

Ксения Собчак:



У нас заработал не институт репутации,а институт «поправок к конституции» и ботов-когда нулевые аккаунты создают хайп вокруг ничего по заказу. Из 4 тысяч сообщений -3 200-это нулевые аккаунты,по простому-боты. Остальные-присоединившинся любителя кого то потравить. Только немного не рассчитали- я не Регина Тодоренко, за базаром слежу, и фразу «вы что,хотите чтобы вам наркотики подкинули или изнасиловали как Стаса Костюшкина?» попытаться выставить «страшным» оскорблением у вас не получится, Так как эта сатира над беспределом МЕНТОВ в нашей стране. А весь «заказ» из -за моего смешного ролика про проплаченных блоггеров призывающих голосовать за поправки.

Рэпер Тимати написал, что "только животное может глумиться над чужим горем", да и вообще Собчак досталось.

Кристина Потупчик:



Бог с ним, что Ксения уже не скрывает своих ультраправых взглядов. Но вот эти комментарии «походя» про похороны Джорджа Флойда («даже я так замуж не выходила») и изнасилование Костюшкина. Или про казус Ефремова: «авария с одним погибшим». Я, как вы понимание, не ханжа. Но и это не «Южный парк».

Екатерина Мархулия:

Какое дно. Как в здравом уме можно шутить на эту тему

Ульяна Куликова:

Безмерно удивляюсь, когда Ксюшу называют «умной». Вы, может, умных не встречали? В Новосибирский Академгородок проследуйте. Просто в очереди в магазине уровень ума и культуры оцените. Нельзя поднимать медиа значение людям подобного уровня развития. Смотреть на это тошно.

Ксения Кассиди:

Психолог во мне понимает, что так себя вести может только глубоко травмированный человек, который ничего не делает со своей травмой. Не-психолог же отмечает, что поведения ниже, бесчеловечнее и омерзительнее в публичном пространстве сложно себе представить 🤷🏻‍♀️ страшно вспоминать, что этот человек совсем недавно, пусть и номинально, баллотировался/лась в президенты

Медиатехнолог:



Ксюша всерьез оправдывает свою ужаснейшую шутку про изнасилованного в детстве Стаса Костюшкина, тем, что она якобы была совсем не про это, а про «беспредел ментов в стране».



Хорошо, что рекламодатели стали отказываться от сотрудничества с этой идиоткой и, кажется, что это приобретет массовый характер. Мы, кстати, уже не раз говорили о том, что Собчак не должна рекламировать ни один нормальный бренд, особенно после того, как назвала чернокожего официанта своим рабом.



Даже странно, что она с такими мозгами умудрилась попасть на Первый канал.​

И действительно, проскочила новость о том, что косметический бренд Mixit расторг рекламный контракт с Собчак.

Наташа Киселёва:

Вот так институт репутации потихонечку начинает работать и в нашей стране. Opinion maker – это не только количество подписчиков, но и философия и убеждения. Может, мы хотя бы так, если по-другому нам непонятно, станем немного цивилизованнее.

А впрочем, как выяснилось, не "утопили" и Ксению.

Беспощадный пиарщик:



Девочки подсказывают, что Mixit, который сначала затирал про философию бренда, внезапно сдал назад. Об этом даже и Афиша написала: мол, контракт до сентября, ну киса, ну ещё чуть-чуть. Объяснений, почему откатились, нет. Видимо, девочки, философия бренда - это философия бренда. А Ксения Собчак - это Ксения Собчак.

Ирина Воробьёва:

Брэнд таки жидковат на расправу. Неодобрение публично они высказали, а сотрудничество не расторгли. Так что до сентября минимум м-ме Собчак будет стричь купоны с их рекламы.

Юлия Петровская:

Интересно устроен русский мир: за глупое высказывание обнуляют дурочку Тодоренко, но не обнуляют Собчак за мерзкую шутку про Костюшкина и Башарова за вполне открытое насилие. Потому что как бы элита?

Карина Орлова:

Кто-нибудь после расистских постов разорвал с Собчак рекламный контракт? Нет. Почему?

Да потому что Собчак - это политический ресурс. Если уж мать-сенатор добилась включения в список системообразующих компаний (это которым в коронавирусный кризис денег дадут, а люди, как сказала Собчак, «их просто проедят») крабовой компании криминального Кана, то что уж говорить о других.



