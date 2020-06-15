Число безработных в России выросло за две недели более чем на 300 тысяч

Количество официально зарегистрированных безработных в России достигло почти двух с половиной миллионов человек. Об этом на совещании у президента сообщил министр труда Антон Котяков.
По словам министра, в течение июня безработными регистрировались по 150 тысяч человек в неделю. Двумя неделями ранее, выступая в Совете Федерации, Котяков заявлял о двух миллионах девяноста тысячах официально безработных.
В марте, до введения карантинных мер в связи с пандемией коронавируса, зарегистрированных безработных в России было 726 тысяч человек. После введения мер Котяков прогнозировал рост до 5,3 миллиона. Тогда он не уточнил, на какой период сделан прогноз.
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