Число безработных в России выросло за две недели более чем на 300 тысяч

Количество официально зарегистрированных безработных в России достигло почти двух с половиной миллионов человек. Об этом на совещании у президента сообщил министр труда Антон Котяков.

По словам министра, в течение июня безработными регистрировались по 150 тысяч человек в неделю. Двумя неделями ранее, выступая в Совете Федерации, Котяков заявлял о двух миллионах девяноста тысячах официально безработных.

В марте, до введения карантинных мер в связи с пандемией коронавируса, зарегистрированных безработных в России было 726 тысяч человек. После введения мер Котяков прогнозировал рост до 5,3 миллиона. Тогда он не уточнил, на какой период сделан прогноз.