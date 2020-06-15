В США гидроксихлорохин исключён из списка одобренных препаратов

Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (Food and Drug Administration, FDA) в понедельник исключило противомалярийный препарат гидроксихлорохин из списка препаратов, использование которых одобрено при лечении заболевших COVID-19. В письме, опубликованном на сайте FDA, говорится, что после изучения результатов клинических исследований гидроксихлорохина эксперты пришли к выводу, что препарат, вероятнее всего, не обладает каким-либо противовирусным эффектом.



В конце мая о бесполезности и даже опасности гидроксихлорохина писал медицинский журнал The Lancet. Вслед за этим Всемирная организация здравоохранения приостановила клинические испытания этого препарата. Через несколько дней журнал отозвал публикацию, поскольку её авторы не смогли предоставить данные для проверки надёжности источников исследования. 3 июня ВОЗ объявила о возобновлении исследований препарата.



В России гидроксихлорохин было разрешено использовать для борьбы с коронавирусом в середине апреля. Во временных методических рекомендациях российского Минздрава указано, что механизм действия противомалярийных препаратов против некоторых вирусных инфекций изучен не до конца, а имеющиеся сведения о результатах терапии не позволяют сделать однозначный вывод об их эффективности или неэффективности.



В середине мая о приёме гидроксихлорохина заявил президент США Дональд Трамп, он пояснил, что делает это "для профилактики" заражения коронавирусом.