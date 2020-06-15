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Глава "Газпрома" Миллер получит 60 млн в качестве "вознаграждения" за год

Владимир Путин и Алексей Миллер, архивное фото

Акционеры "Газпром нефти" на годовом собрании утвердили выплаты вознаграждений за 2019 год. Агентство "Интерфакс" сообщает, что членам совета директоров, не занимающим должности в исполнительных органах компании, будет выплачено по 39 миллионов 755 тысяч рублей.

Председатель совета директоров, глава "Газпрома" Алексей Миллер, дополнительно получит 50% от вознаграждения. Таким образом, Миллеру выплатят почти 60 миллионов рублей.

В свою очередь члены комитетов совета директоров получат дополнительно по 10% от вознаграждения, то есть по 3 миллиона 900 тысяч рублей, а председатели комитетов – половину от этой суммы.

В совет директоров "Газпром нефти", основным акционером которого является "Газпром", входят 13 человек.

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