Суд в США подтвердил права гомосексуалов и трангендеров

Верховный суд США постановил 15 июня, что работодатели, которые увольняют своих сотрудников на основании их гендерной принадлежности, нарушают гражданские права, защищённые 7-й статьёй Закона о гражданских правах, принятого в 1964 году.

Шестью голосами против трёх суд постановил, что гомосексуалы и трансгендеры защищены от дискриминации. Би-би-си обращает внимание на то, что решение принято, несмотря на возросшую в последние годы роль консерваторов в Верховном суде.

Согласно закону о гражданских правах от 1964 года, была запрещена дискриминация по признакам пола, расы, цвета кожи, национального происхождения или религиозных убеждений. Однако некоторые суды, утверждали, что это положение закона не распространяется на секс-меньшинства, отмечает Международное французское радио.

Защитники прав ЛГБТ при поддержке крупных компаний, среди которых Apple, General Motors и Walt Disney, требовали от Верховного суда принять постановление, где будет чётко прописано, что закон распространяется и на представителей ЛГБТ-сообщества.

По заявлениям адвокатов, отстаивающих интересы работодателей, авторы Закона о гражданских правах 1964 года не считали, что он будет использоваться в делах, затрагивающих сексуальную ориентацию или гендерную принадлежность. Администрация Трампа разделяет такую точку зрения.

Это постановление стало самой крупной победой для ЛГБТ-сообщества в США с тех пор, как в 2015 году Верховный суд легализовал однополые браки по всей стране.