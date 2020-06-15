В США резко критикуют Россию за приговор Полу Уилану

США выразили возмущение приговором, который был вынесен российским судом американскому гражданину Полу Уилану 15 июня. "Соединенные Штаты возмущены решением российского суда осудить гражданина США Пола Уилана в результате тайного процесса. Улики держались в тайне, свидетелям защиты не были предоставлены надлежащие возможности", – говорится в заявлении госсекретаря Майка Помпео.

Глава Госдепартамента подчеркнул, что обращение российских властей с Полом Уиланом возмутительно. Россия не предоставила господину Уилану возможности быть выслушанным в ходе непредвзятого расследования. Во время содержания его под стражей, его жизнь подвергалась опасности, а состояние здоровья игнорировалось в течение длительного времени. Российская сторона, по словам Помпео, бесчестно держала его в изоляции от родных и близких.

Госдепартамент потребовал немедленного освобождения Пола Уилана.

Этот приговор - насмешка над правосудием, оскорбление свободы, демократии и правопорядка в мире

"Этот приговор представляет собой надругательство над правами Пола, насмешку над правосудием, оскорбление свободы, демократии и правопорядка по всему миру, – заявил глава Комитета по международным делам Палаты представителей Элиот Энгел. – Жизнь Пола – не разменная монета, а то, как с ним обращаются, возмутительно даже для такого диктатора, как Путин".

Энгел призвал президента Дональда Трампа активизировать усилия по возвращению Уилана на родину.

Решение приговорить Пола Уилана к 16 годам лишения свободы является кульминацией судебного фарса

Лидер республиканцев в Комитете по международным отношениям Майкл Маккол также осудил вынесенный Уилану приговор: "Решение приговорить Пола Уилана к 16 годам лишения свободы является кульминацией судебного фарса, в рамках которого Пола лишили возможности выбрать адвоката, надлежащей медицинской помощи, контакта с семьей и свободы". Маккол назвал нелепым приговор, вынесенный в Москве, а российскую судебную систему - придатком Кремля. Сопредседатель комитета по международным дела призвал Путина немедленно освободить Пола Уилана и позволить ему вернуться к семье в США.