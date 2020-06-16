Театр "Современник" выпустил заявление после ДТП с Ефремовым

Московский театр "Современник", с которым сотрудничает Михаил Ефремов, выпустил официальное заявление в связи со смертельным ДТП с участием актера. Оно опубликовано на сайте театра.

Коллектив театра принес соболезнования семье погибшего Сергея Захарова, а также пожелал "душевной стойкости" Ефремову и его родным. Он также попросил всех "оставаться великодушными, не впадать в крайность осуждения". "Трагедия произошла, и повернуть время вспять не удастся, как бы ни хотелось. Нельзя становиться судьями, клеймить или, напротив, оправдывать. Однако очень важно, во что бы то ни стало не давать агрессии, негативной энергии разрастаться. Милосердие — это величайший дар. Сегодня в нем нуждается каждый из нас", — заявил коллектив "Современника".

Отсутствие комментария в связи с трагедией в театре объяснили "шоком и попыткой осмыслить то, что произошло с одним из самых близких людей „Современника“ – Михаилом Ефремовым".

Вечером 8 июня Михаил Ефремов выехал на внедорожнике на встречную полосу и врезался в автомобиль "Лада" с фургоном. Водитель "Лады" Сергей Захаров, работавший курьером продовольственного интернет-магазина, умер в больнице.

Медицинское освидетельствование показало, что в момент ДТП Ефремов находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. 10 июня в московской прокуратуре заявили, что экспертиза показала и наличие в организме актёра наркотиков. С 9 июня Михаил Ефремов находится под домашним арестом. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Ефремов записал видеообращение, в котором попросил прощения у родственников погибшего и пообещал помочь "всеми средствами, если примут".При этом он подчеркнул, что это "не попытка откупиться, а попытка искупить". Ефремов также заявил, что не собирается "отмазываться" от наказания, используя свои связи или знакомства.

Семья Захарова отказалась принять извинения актёра и денежную помощь от него, заявив, что будет добиваться справедливого суда.