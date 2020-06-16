В Усолье-Сибирском концентрация химикатов превышена в 500 раз

После первых анализов, сделанных специалистами Роспотребнадзора в Усолье-Сибирском, выяснилось, что концентрация вредных веществ в реке Ангара превышена в 500 раз. Выброс сточных вод с комбината "Усольехимпром" произошёл здесь 11 июня. Об этом сообщает правительство Иркутской области.
По оценке Роспотребнадзора, превышение концентрации ядовитых веществ в стоках составило по аммонию - в 360 раз, по фенолам - в 80 раз, по фосфатам - в 500 раз. При этом, отметили в ведомстве, исследования в лаборатории ещё продолжаются, окончательные результаты станут известны через неделю.
Власти региона заверили, что устье ручья, через который в Ангару попали стоки, перекрыто, идёт работа по обеззараживанию территории. В правительстве региона признали, что городу Усолье-Сибирское нужна новая система канализации, а запасы вредных веществ на "Усольехимпроме" нужно ликвидировать.
- В Иркутской области на территории заброшенного завода "Усольехимпром" содержание ртути местами превышает предельно допустимую концентрацию более чем в 33 тысячи раз.
- Для ликвидации ртутного производства бывшего завода потребуется три года и более одного миллиарда рублей.
- С ноября 2018 года в Усолье-Сибирском действует режим ЧС из-за не менее 22 цистерн с четыреххлористым кремнием, тысяч тонн нефтепродуктов и загрязненных металлической ртутью корпусов, расположенных на промышленной площадке предприятия.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.