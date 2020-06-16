В Новосибирске при взрыве на полигоне пострадали четверо военных

Четверо военнослужащих пострадали при взрыве на полигоне в Новосибирской области. Об этом сообщил "Интерфакс – Сибирь" со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.

По предварительным данным, в результате грубого нарушения техники безопасности на территории полигона взорвался артиллерийский снаряд. Инцидент произошёл 15 июня.

Трое пострадавших были контрактниками, а один проходил службу по призыву. Одному из них сильно повредило кисть руки, остальные получили осколочные ранения, отметил источник "Комсомольской правды".

Пострадавших военных госпитализировали, им оказали всю необходимую медицинскую помощь, угрозы их жизни нет.