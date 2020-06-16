Южная Корея сообщила о взорванном в КНДР офисе для переговоров двух стран

Власти КНДР взорвали офис связи c Южной Кореей расположенный в приграничном городе Кэсон, — сообщает южнокорейское агентство "Рёнхап" со ссылкой на министерство объединения страны и источники в армии Южной Кореи.

Межкорейский офис связи был открыт в сентябре 2018 года. Предполагалось, что дважды в день представители Северной и Южной Кореи будут проводить в нём встречи и развивать межкорейские обмены. После начала пандемии коронавирусной инфекции личные встречи были заменены на телефонные переговоры.

8 июня представители КНДР впервые не ответили на звонок с Юга, а позднее проигнорировали и срочную военную связь. За несколько дней до этого власти страны заявили, что рассматривают возможность закрыть офис.

Такую реакцию вызвала отправка двумя организациями северокорейских перебежчиков пропагандистских листовок в КНДР. Накануне официальное Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что армия КНДР рассматривает возможность ввести войска в демилитаризованную зону на границе двух стран.

Войска Южной Кореи во вторник приведены в повышенную готовность. Официального комментария северокорейских СМИ относительно возможного взрыва пока не поступало.