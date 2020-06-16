Стрелял в полицейских "беспричинно". Что известно о Ратмире Галаеве

Уроженец Ингушетии Ратмир Галаев, который накануне ранил в Москве двух полицейских и сам был ранен и задержан, открыл по полицейским стрельбу "беспричинно". Об этом говорится в сообщении Следственного комитета о ходе расследования уголовного дела, которое открыто по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

В сообщении имя задержанного не называется – ранее его сообщили агентства. Сказано, что проведены обыски по месту его проживания, а также у его знакомых, которые сообщили, что "в последнее время он вёл себя замкнуто". Следствие, как говорится в сообщении, устанавливает круг общения подозреваемого и намерено проверить иных лиц на возможную причастность к приготовлению преступления.

Что произошло на Ленинском проспекте

В результате перестрелки в Москве на Ленинском проспекте во второй половине дня 15 июня были ранены два сотрудника ГИБДД.

Изначально сообщалось, что стрелял водитель такси, однако впоследствии выяснилось, что стрельбу открыл прохожий, который специально для этого подошёл к их машине в то время, когда они выписывали таксисту штраф за нарушение правил. По-прежнему нет точных данных об орудии стрельбы. Источники "Интерфакса" сообщают, что она велась из травматического пистолета "Фантом" калибра 9 мм. Источники РБК утверждают, что стрельба велась из переделанного под боевое оружие газового пистолета марки МР-79-9Т. Оба полицейских были госпитализированы и прооперированы, один из них находится в крайне тяжёлом состоянии.​ Ответным огнём нападавший был ранен. Он тоже госпитализирован и находится, по данным источников "Интерфакса", в крайне тяжёлом состоянии.

Кто такой Ратмир Галаев

"Интерфакс" со ссылкой на информированный источник накануне сообщил имя стрелка – Ратмир Галаев. По данным агентства, он является уроженцем Ингушетии, ему 24 года.

О нём самом практически ничего не известно. Однако "Интерфакс" со ссылкой на источники приводит данные о его родственниках. Утверждается, что Галаев приходится сыном бывшему начальнику отдела по оперативной службе управления госнаркоконтроля по республике Ингушетия, бывшему заместителю руководителя этого управления. Кроме того, брат Галаева является действующим сотрудником полиции в Ингушетии. Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в двух домах в Карабулаке и селе Экажево, где живут родные братья Галаева.

При обыске в квартире самого Галаева в Москве, как утверждается, нашли экстремистскую литературу. Источники "Интерфакса" называют экстремистские взгляды главной версией нападения. Также они утверждают, что Галаев мог быть причастен к громкому убийству в Москве начальника ингушского Центра противодействия экстремизму Ибрагима Эльджаркиева. По этому делу ранее были арестованы более 10 жителей Ингушетии, главным образом уроженцы села Экажево.