К директору ФБК пришла полиция с вопросом: "Не планируете беспорядки?"

К директору Фонда борьбы с коррупцией Ивану Жданову пришел оперативник и попросил объяснения, не планирует ли оппозиционер беспорядки. Об этом Жданов рассказал в фейсбуке.
По словам полицейского, указание взять у оппозиционера объяснение ему "спустили" из главного управления. "Сейчас время, Конституция", - сказал оперативник.
Жданов отказался отвечать на вопросы, сославшись на 51-ю статью Конституции.
- Ранее Управление Федеральной службы судебных приставов России возбудило уголовное дело в отношении директора ФБК Ивана Жданова, его подозревают в неисполнении решения суда удалить из сети фильм "Он вам не Димон".
- Расследование ФБК "Он вам не Димон", опубликованное в марте 2017 года, было посвящено премьеру Дмитрию Медведеву, которого Навальный обвинил в коррупции.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.