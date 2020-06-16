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К директору ФБК пришла полиция с вопросом: "Не планируете беспорядки?"

Иван Жданов

К директору Фонда борьбы с коррупцией Ивану Жданову пришел оперативник и попросил объяснения, не планирует ли оппозиционер беспорядки. Об этом Жданов рассказал в фейсбуке.

По словам полицейского, указание взять у оппозиционера объяснение ему "спустили" из главного управления. "Сейчас время, Конституция", - сказал оперативник.

Жданов отказался отвечать на вопросы, сославшись на 51-ю статью Конституции.

  • Ранее Управление Федеральной службы судебных приставов России возбудило уголовное дело в отношении директора ФБК Ивана Жданова, его подозревают в неисполнении решения суда удалить из сети фильм "Он вам не Димон".
  • Расследование ФБК "Он вам не Димон", опубликованное в марте 2017 года, было посвящено премьеру Дмитрию Медведеву, которого Навальный обвинил в коррупции.

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