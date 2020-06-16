Срок ареста Юрия Дмитриева продлён до 25 июля

Петрозаводский городской суд 16 июня продлил на месяц срок ареста историку Юрию Дмитриеву до 25 июля, сообщили редакции Север.Реалии в суде.​

Историка Юрия Дмитриева в 2016 году обвинили в изготовлении порнографии с участием приемной дочери. Позже суд полностью оправдал Дмитриева, но Верховный суд Карелии отменил решение. В 2018 году в суд поступило второе дело против Дмитриева. Его обвиняют в насильственных действиях сексуального характера. Историка лишили права опеки над приемной дочерью, которая в деле проходит потерпевшей.

Сам Дмитриев вину не признаёт. О его невиновности и возможном политическом характере преследования говорят его коллеги из "Мемориала".

Юрий Дмитриев около 30 лет расследует факты о массовых репрессиях в Карелии в годы советской власти.

В начале апреля Евросоюз призвал российские власти пересмотреть уголовное дело против Дмитриева и отпустить его из СИЗО из-за состояния здоровья и его возраста. 400 иностранных ученых и деятелей искусства написали обращение, в котором потребовали освободить Дмитриева. В его защиту также выступили несколько нобелевских лауреатов. Дмитриев стал лауреатом премии шведского Фонда памяти Анны Дальбек. Премия вручается за гражданское мужество в борьбе за права человека, сумма премии – 50 тысяч шведских крон.