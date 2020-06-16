В Ингушетии в перестрелке погибли 5 человек

В столице Ингушетии Назрани во вторник в перестрелке погибли пять человек, в том числе полицейский и сотрудник Росгвардии. Это капитан полиции Адам Медов и его двоюродный брат - водитель батальона полиции Управления вневедомственной охраны республиканской Росгвардии (его имя не называется). Остальные погибшие - гражданские лица.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источники. Есть раненые - по последним сообщениям, их двое. Один человек погиб на месте перестрелки, трое вскоре умерли в больнице, и ещё один скончался впоследствии.

По первым сообщениям, в стрельбу перерос спор о земельном участке между родственниками, каждый из которых привлёк свою "группу поддержки". Всего в конфликте участвовали около 15 человек, стреляли, по предварительным данным, двое. Большая часть погибших и раненых - родственники, принадлежащие к клану Медовых. Следственный комитет возбудил дело об убийстве двух и более лиц.