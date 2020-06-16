Президент Польши сравнил "идеологию ЛГБТ" с необольшевизмом

До президентских выборов в Польше осталось чуть больше недели, проведение первого тура назначено на 28 июня. В завершении избирательной кампании темой номер один стал вопрос о правах геев, лесбиянок и трансгендеров.

"ЛГБТ – это не люди, а идеология". С этих слов начался конфликт, который не только подогрел дискуссии в польском обществе, но и неожиданно стал частью избирательной кампании действующего президента Анджея Дуды. Это высказывание принадлежит одному из депутатов правящей консервативной партии "Право и справедливость". Оно прозвучало в эфире оппозиционного телеканала TVN. Журналистка, которая брала интервью у политика, была возмущена его словами настолько, что решила прекратить разговор.

Несмотря на широкий общественный и медийный резонанс, тема ЛГБТ, вероятно, быстро отошла бы на второй план, если бы не Анджей Дуда. Глава государства, который борется за избрание на второй срок, во время встречи с избирателями в городе Бжеге выступил в защиту депутата от "Права и справедливости". Более того, Анджей Дуда приравнял идеологию ЛГБТ к необольшевизму. Он сравнил уроки полового воспитания в польских школах, введенные рядом органов местного самоуправления, с насаждением коммунистической идеологии во времена Польской Народной Республики.

Оппозиционные политики и публицисты упрекнули главу страны в разжигании ненависти к сексуальным меньшинствам. Свое мнение на этот счет высказал в том числе экс-премьер Польши и бывший председатель Европейского совета Дональд Туск.

"Президент Республики Польша должен заботиться о репутации страны. Анджей Дуда делает все, чтобы уничтожить ее. Его кампания – это позор на весь мир", – написал Туск в твиттере. В результате между политиками завязалась перепалка в социальной сети.

Скандальные высказывания президента Польши о ЛГБТ привлекли внимание мировых СМИ. Вслед за выходом этих публикаций президент Польши призвал западные СМИ перестать распространять "дезинформацию". "Не впервые в рамках грязной политической борьбы мои слова были вырваны из контекста. Я действительно верю в разнообразие и равенство", – написал Анджей Дуда в твиттере.

Накануне президентских выборов рейтинг Анджея Дуды, по опросам, падает, но у действующего главы государства всё ещё самые высокие шансы пройти во второй тур. Социологические исследования показывают, что во втором туре шансы на победу у Дуды не столь высоки. Польские эксперты предполагают, что резкими высказываниями президент старается склонить на свою сторону электорат другого кандидата на пост главы государства – Кшиштофа Босака, одного из лидеров ультраправой партии "Конфедерация". У Босака незначительные шансы пройти во второй тур выборов, но его поддерживает около 10 процентов избирателей. Обозреватели и публицисты предполагают, что именно за голоса этих 10 процентов и борется Анджей Дуда, который сам является ставленником партии "Право и справедливость".

В Польше, где сильны позиции католической церкви и консервативные настроения, браки или гражданские союзы между людьми одного пола не легализованы. В стране, однако, регулярно проходят акции в защиту прав ЛГБТ.

Выборы президента должны были состояться в мае, но их перенесли из-за эпидемии коронавируса.

Автор – сотрудник Русской службы Польского радио