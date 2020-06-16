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В выпущенной властями Бурятии газете Конституцию назвали американской

Правительство Бурятии заказало 300 тысяч экземпляров газеты с призывами голосовать за поправки в Конституцию России.

В газете под названием "Бурятия за Конституцию" представлены цитаты известных в регионе личностей, которые поясняют, для чего именно необходимо голосовать за принятие поправок.

Так двукратная чемпионка Европы по шахматам Инна Ивахинова считает важным сохранить "традиционные ценности", чтобы у детей были "нормальные папа и мама, а не бесполые родители номер один и два".

Главный метролог "Бурятэнерго" Сергей Степанов утверждает, что действующая Конституция "писалась под диктовку американцев и немцев, которые нас ненавидят". "Они участвовали в развале СССР, а потом мечтали развалить и Россию. Не вышло", – резюмирует Степанов.

С призывами голосовать за поправки со страниц газеты выступил также главы Бурятии Алексей Цыденов.

Отдельное место в издание посвящено поправке об "обнулении" президентских сроков Владимира Путина. В газете утверждается, что без этой поправки "наша страна не думала бы о развитии" и "олигархические кланы делили бы между собой власть, как это было в 90-е годы".

Кроме того, в одном из материалов газеты сказано, что "недружественные страны обвалили цены на нефть, надеясь на экономические катаклизмы внутри России".

  • Внесение изменений в Конституцию России было инициировано Владимиром Путиным в январе. Тогда же он заявил, что поправки должны быть одобрены всенародным голосованием, хотя закон этого не требовал. Изначально голосование планировалось на 22 апреля, но из-за пандемии коронавируса было перенесено на 1 июля с возможностью досрочного голосования начиная с 25 июня.
  • В числе самых обсуждаемых изменений основного закона – приоритет российской Конституции над международным правом и "обнуление" президентских сроков, которое в случае принятия поправок позволит Путину ещё дважды избираться на пост главы страны. Также будут перераспределены полномочия между ветвями власти – президент получит ещё больше полномочий, чем сейчас.
  • Для вступления поправок в силу необходимо, чтобы их одобрило больше половины участников всенародного голосования. Явка значения не имеет – в отличие от референдума, где требуется, чтобы на участки пришли более половины избирателей. Тем не менее ряд СМИ сообщали, что в Кремле поставили план обеспечить явку не ниже 50 процентов от общего числа избирателей в стране.
  • Ряд представителей российской оппозиции призывают бойкотировать голосование, утверждая, что у властей есть все инструменты для того, чтобы его сфальсифицировать. Другие призывают прийти на участки и проголосовать против.

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