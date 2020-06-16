Полицейский, осуждённый на 13 лет за пытки и убийство, выпущен по УДО

Стерлитамакский городской суд освободил от наказания бывшего полицейского Эдуарда Макеева, осуждённого в 2012 году на 13 лет за пытки и убийство задержанного. Внимание на это обратила "Медиазона".

Суд счёл возможным применить к Макееву норму об условно-досрочном освобождении. Из полученных 13 лет бывший полицейский провёл в колонии восемь.

В ноябре 2011 года задержанного по подозрению в автомобильных кражах Армена Саргсяна доставили в один из отделов полиции города Оренбург. Там его связали верёвками, пытали током, били по почкам и душили при помощи противогаза. Задержанный умер от механической асфиксии. Полицейские при этом утверждали, что Саргсян скончался от внезапно наступившей сердечной недостаточности.

Из пяти полицейских, участвовавших в пытках, к лишению свободы были приговорены только двое. Кроме Макеева, это его коллега Артём Гончаренко, который также получил 13 лет колонии строгого режима.