Между Индией и Китаем произошёл вооружённый инцидент

Впервые за последние 45 лет между Китаем и Индией произошли вооружённые столкновения. Место инцидента - Ладакх, историческая и географическая область в Индии. В прошлом году Ладакх заявил о своём новом статусе - союзной территории, отделившись от штата Джамму и Кашмир. ​

По сообщениям западных агентств, в перестрелках погибли 20 индийских солдат. Как уточняет Би-би-си, первоначально индийское командование заявило о гибели трёх солдат, добавив, что обе противоборствующие стороны понесли потери. Однако позднее во вторник, официальные представители индийской армии заявили, что от полученных ранений погибли 17 солдат, и общее число погибших двадцать.

Министерство иностранных дел Индии обвинило Китай в нарушении соглашения, заключённого на прошлой неделе о соблюдении линии контроля в долине реки Галван на спорном участке индо-китайской границы.

Китайская сторона не сообщила о своих потерях и обвинила Индию в нарушении границы и вступлении на территорию Китая.

Представитель МИД Китая заявил, что в понедельник индийские войска дважды пересекали китайскую границу, провоцируя и атакуя китайских солдат. Представитель китайсого МИДа назвал произошёдшее серьёзной конфронтацией между войсками обеих сторон, сообщило агентство AFP.