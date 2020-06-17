Белый дом пытается предотвратить продажу книги Болтона

Во вторник министерство юстиции США, пытаясь предотвратить публикацию мемуаров бывшего помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, предъявило ему иск, обвинив Болтона в нарушении контракта, подписанного им при приеме на работу.

Администрация обвиняет Джона Болтона в том, что в книге "Комната, где это произошло", которая должна поступить в продажу 23 июня, содержится информация, составляющая государственную тайну. Согласно трудовому контракту, Болтон не имеет права разглашать информацию, относящуюся к государственным секретам.

В иске содержится требование отложить публикацию до завершения проверки рукописи на наличие государственных тайн или создать специальный траст куда будут перечисляться доходы от продажи книги. Издатель книги одно из ведущих американских издательств Simon & Schuster назвал судебный иск "последних из серии попыток администрации сорвать публикацию книги, которую она считает нелестной по отношению к президенту". По словам Чарльза Купера, адвоката Джона Болтона в апреле представитель Совета по вопросам национальной безопасности заверил его, что проверка рукописи была проведена, и претензий к ее автору не было. В иске администрации говорится, что в книге были обнаружены целые абзацы конфиденциальной, секретной и сверхсекретной информации.

Джон Болтон ушел в отставку с поста помощника президента по национальной безопасности в сентябре прошлого года в результате разногласий с президентом относительно важных вопросов внешней политики, проработав на этом посту 18 месяцев. Уход Болтона сопровождался взаимными упреками. В течение последних месяцев, после того, как стало известно о подготовке рукописи к публикации президент Трамп неоднократно критиковал Джона Болтона. Согласно издательству, в книге дается крайне критическая оценка президентства Дональда Трампа. Газета Wall Street Journal сообщала со ссылкой людей, читавших рукопись, что там содержится утверждение о том, что президент Трамп намеревался обусловить предоставление финансовой помощи Украине проведения расследования действий в этой стране бывшего вице-президента Байдена и его сына. По словам юристов, администрации вряд ли удастся предотвратить поступление книги Джона Болтона в продажу, поскольку на стороне Болтона конституционное право на свободу слова.