ВОЗ: дексаметазон - прорыв в лечении COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала научным прорывом исследования британских ученых о применении дексаметазона для лечения больных COVID-19. Противовоспалительный препарат снижает смертность среди пациентов с тяжелым течением болезни. Об этом сообщила пресс-служба ВОЗ.

Так, по данным исследования, риск смертности пациентов на ИВЛ при применении дексаметазона снижается на 35 процентов, а больных на кислородном лечении — на 20 процентов.

Исследования проводились в Оксфордском университете. В клинических испытаниях дексаметазона участвовали 6 тысяч человек.

Ученые выяснили, что этот противовоспалительный препарат способен минимизировать урон для организма от гиперактивации иммунитета. Она вызывает "цитокиновый шторм", который может привести к летальному исходу.

По оценкам исследователей, если бы дексаметазон применялся при лечении тяжелых пациентов с COVID-19 с самого начала пандемии, то в Великобритании можно было бы спасти до 5 тысяч жизней.

Ещё одно преимущество дексаметазона в том, что это недорогой препарат. В Англии упаковка лекарства стоит около £5.

Ожидается, что дексаметазон может уже в ближайшее время стать стандартным препаратом в лечении госпитализированных пациентов с COVID-19. В России Минздрав включил дексаметазон в перечень лекарств для лечения COVID-19 у взрослых пациентов в конце апреля.

В мире зарегистрировано более 8 миллионов случаев заражения коронавирусом. Умерли более 440 тысяч человек. Активных случаев болезни – 3 483 000. Из них 2 процента пациентов (54 295) – в тяжелом или критическом состоянии.