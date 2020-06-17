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Краснодарский край откроют для туристов с 21 июня

Власти Краснодарского края с 21 июня ослабят режим ограничений для туристов. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в эфире государственного телеканала "Россия 1".

У въезжающих в регион будут измерять температуру, в обязательном порядке брать тест на коронавирусную инфекцию. В то же время требование о том, что туристы, приезжающие в край, должны провести две недели на карантине в обсерваторе или изолироваться по месту жительства будет отменён, сказал губернатор.

Если, несмотря на все меры предосторожности, в каком-либо санатории появится локальная вспышка коронавирусной инфекции, то этот санаторий станет обсерватором, заявил Вениамин Кондратьев. Работа пляжей находится под контролем Роспотребнадзора, особое внимание уделяется соблюдению дистанции, добавил он.

Карантин в Краснодарском крае ввели 31 марта из-за коронавируса. С 12 апреля в регионе действовал режим изоляции. С 23 мая власти поэтапно снимают ограничения.

1 июня в Краснодарском крае возобновили работу санатории с медицинской лицензией, 12 июня открылись небольшие гостиницы с числом номеров не более 50.

Жители России могут заселиться в санатории, если у них есть три обязательные справки. Это курортная карта с выпиской из истории болезни и направлением врача, справка об отсутствии коронавируса, полученная за 72 часа до выезда к месту отдыха, и справка об санэпидокружении.

В этом сезоне из-за закрытия границ и прекращения международного авиасообщения в связи с пандемией Краснодарский край стал лидером спроса на летний отдых в России, отмечают туроператоры.

  • В Краснодарском крае зарегистрировано более пяти тысяч заражений коронавирусом. Регион находится на 12 месте по числу заболевших в России.

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