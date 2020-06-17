Мировые авиаперелёты восстановились до 65% от уровня до пандемии

Авиаперелеты по всему миру восстановились примерно на 65 процентов от уровня до введенных из-за пандемии коронавируса ограничений. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя российского Минэнерго. По его словам, сейчас ежедневно выполняется до 118 тысяч рейсов - до приостановки полетов 181 тысяча рейсов в сутки.

Минимум в 64 тысячи рейсов в сутки пришелся на апрель, в мае этот показатель достиг 93 тысяч. По данным сайта Flightradar , без учета правительственных, гуманитарных и военных рейсов к середине июня число коммерческих рейсов выросло вдвое до 46 с половиной тысяч в сутки. В середине января ежедневно выполнялось 102 тысячи таких рейсов.

Главный редактор отраслевого портала Avia.ru Роман Гусаров объяснил прирост перевозок восстановлением внутреннего авиасообщения. Однако, по его словам, это может быть временным явлением, так как возможна вторая волна пандемии.

В начале июля генеральный директор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Александр де Жюниак назвал 2020 год худшим в истории авиации. По оценкам ассоциации, чистые потери отрасли в 2020 году превысили 84 миллиарда долларов.

Из-за пандемии коронавируса с 27 марта Россия полностью прекратила регулярное и чартерное международное авиасообщение. В апреле внутренний трафик сократился по сравнению с прошлогодним в 20 раз. Возобновить полеты за рубеж Россия может с 15 июля, писали ранее СМИ. 8 июня правительство разрешило выезжать россиянам за рубеж для ухода за родственниками, работы или учебы.