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Суд отменил признание ложью слов журналистки об изнасиловании

Екатерина Фёдорова

Во Владивостоке кассационный суд общей юрисдикции отменил решение нижестоящих инстанций, признавших ложью слова журналистки Екатерины Федоровой, которая обвинила соучредителя PrimaMedia Алексея Мигунова в изнасиловании. Об этом Фёдорова написала в фейсбуке.

В мае прошлого года районный суд во Владивостоке признал слова Федоровой не соответствующими действительности и порочащими честь Мигунова и обязал журналистку выплатить истцу 25 тысяч рублей, а двух ее подруг, сделавших репост информации об изнасиловании — по пять тысяч рублей. Позже Приморский краевой суд признал это решение законным. Фёдорова подала апелляцию.

  • В начале января 2019 года Екатерина Фёдорова заявила, что в октябре 2018 года Мигунов её изнасиловал. Журналистка объяснила отказ от обращения в полицию тем, что Мигунов "очень влиятельный человек", и ей "очень страшно".
  • Мигунов в ответ на обвинения Фёдоровой, заявил, что "никакого насилия и изнасилования не было". Слова журналистки он назвал "манипуляцией фактами, вымыслом и ложью".

Екатерина Федорова руководит проектом "Феминологи". Сотрудничала с сайтом "Сибирь.Реалии", с фондом "Нужна помощь", сайтом "Такие дела" и журналами Life Models и Call of Culture.

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