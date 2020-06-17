Суд отменил признание ложью слов журналистки об изнасиловании

Во Владивостоке кассационный суд общей юрисдикции отменил решение нижестоящих инстанций, признавших ложью слова журналистки Екатерины Федоровой, которая обвинила соучредителя PrimaMedia Алексея Мигунова в изнасиловании. Об этом Фёдорова написала в фейсбуке.

В мае прошлого года районный суд во Владивостоке признал слова Федоровой не соответствующими действительности и порочащими честь Мигунова и обязал журналистку выплатить истцу 25 тысяч рублей, а двух ее подруг, сделавших репост информации об изнасиловании — по пять тысяч рублей. Позже Приморский краевой суд признал это решение законным. Фёдорова подала апелляцию.

В начале января 2019 года Екатерина Фёдорова заявила, что в октябре 2018 года Мигунов её изнасиловал. Журналистка объяснила отказ от обращения в полицию тем, что Мигунов "очень влиятельный человек", и ей "очень страшно".

Мигунов в ответ на обвинения Фёдоровой, заявил, что "никакого насилия и изнасилования не было". Слова журналистки он назвал "манипуляцией фактами, вымыслом и ложью".

Екатерина Федорова руководит проектом "Феминологи". Сотрудничала с сайтом "Сибирь.Реалии", с фондом "Нужна помощь", сайтом "Такие дела" и журналами Life Models и Call of Culture.