Патрушев: западные и универсальные ценности неприемлемы для России

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев считает, что западные ценности несвойственны российскому обществу, а попытки "стандартизировать российские или иные ценности под "универсальные" являются проявлением социокультурной агрессии". О своём видении российских и западных ценностей Патрушев написал в статье под названием "Нужны ли России "универсальные" ценности?", опубликованной в "Российской газете".

Публикация затрагивает тему предстоящего голосования о поправках в Конституцию России. Патрушев считает, что эти предложенные президентом Владимиром Путиным поправки "нацелены на защиту базовых семейных ценностей, исторической правды, усиление духовного и нравственного воспитания" и укрепление других ценностей, главным образом социально-консервативного толка, которые секретарь Совбеза называет "российскими".

Статья посвящена противопоставлению этих ценностей и тех ценностей, которые Патрушев называет "западными". Секретарь Совбеза отмечает, что Запад на дискуссии о поправках в Конституцию "ответил активизацией информационно-пропагандистских кампаний, имеющих целью сфальсифицировать мировую и отечественную историю, умалить ценность Победы, нанести очередной удар по системе традиционных российских духовно-нравственных ценностей", но не преуспел.

"Ценности нашего многонационального, многоконфессионального общества подлежат защите от агрессивного продвижения ценностей неолиберального толка, которые во многом противоречат самой сути нашего миропонимания и активно насаждаются нашими геополитическими оппонентами" - пишет Патрушев, утверждая, что эти оппоненты "стремятся разрушить общий дом многонациональной семьи российских народов". Кто именно является оппонентами, секретарь Совбеза прямо не пишет, однако из текста статьи следует, что в первую очередь речь идёт о Европейском союзе, поскольку тот провозглашает ценности, на которых он основан, "универсальными".

Патрушев критикует концепцию "общечеловеческих ценностей", утверждая, что она "позволяла пропагандировать социальные и моральные установки, не всегда совпадающие с традиционными отечественными ценностями". Речь идёт прежде всего о некоем неолиберализме, который, по словам Патрушева, "насаждает индивидуализм, эгоизм, культ наслаждения, безудержного потребления, солютизирует (так в тексте, очевидно, имелось в виду "абсолютизирует" - РС) свободу любого самовыражения", а также размывает институт семьи и брака. При этом на Западе, как считает Патрушев, идёт и уничтожение среднего класса. "Пандемия COVID-19 со всей очевидностью обнажила все негативные последствия от насаждения новых западных ценностей, прежде всего углубление разобщенности, равнодушие и растерянность перед лицом надвигающейся опасности" - считает секретарь российского Совбеза. "Новые западные ценности превратились в навязывание миру чуждого мировосприятия" - заключает Патрушев, утверждая, что России, напротив, нужен "духовно-нравственный суверенитет".