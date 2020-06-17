В Бурятии голосовать за поправки агитируют экстренные службы по СМС

В Бурятии голосовать за поправки в Конституцию России агитируют экстренные службы, рассылая местным жителям соотвествующие СМС-сообщения.

Депутат Народного хурала Баир Цыренов выложил на своей странице в фейсбуке скриншот такого сообщения. В нём сказано, что "жители республики могут проголосовать за поправки безопасно для здоровья – на дому" и что "заявки принимаются по телефону 112". СМС с агитацией приходят жителям Бурятии наряду с экстренными предупреждениями от МЧС.

Ранее стало известно, что правительство Бурятии заказало 300 тысяч экземпляров газеты с призывами голосовать за поправки к Конституции России.

В газете под названием "Бурятия за Конституцию" утверждается, что действующий Основной закон страны "писался под диктовку американцев и немцев, которые нас ненавидят" и которые "участвовали в развале СССР, а потом мечтали развалить и Россию".

Отдельное место в издании посвящено поправке об "обнулении" президентских сроков Владимира Путина. В газете утверждается, что без этой поправки "наша страна не думала бы о развитии" и "олигархические кланы делили бы между собой власть, как это было в 90-е годы".