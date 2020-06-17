В Бурятии голосовать за поправки агитируют экстренные службы по СМС

В Бурятии голосовать за поправки в Конституцию России агитируют экстренные службы, рассылая местным жителям соотвествующие СМС-сообщения.
Депутат Народного хурала Баир Цыренов выложил на своей странице в фейсбуке скриншот такого сообщения. В нём сказано, что "жители республики могут проголосовать за поправки безопасно для здоровья – на дому" и что "заявки принимаются по телефону 112". СМС с агитацией приходят жителям Бурятии наряду с экстренными предупреждениями от МЧС.
Ранее стало известно, что правительство Бурятии заказало 300 тысяч экземпляров газеты с призывами голосовать за поправки к Конституции России.
В газете под названием "Бурятия за Конституцию" утверждается, что действующий Основной закон страны "писался под диктовку американцев и немцев, которые нас ненавидят" и которые "участвовали в развале СССР, а потом мечтали развалить и Россию".
Отдельное место в издании посвящено поправке об "обнулении" президентских сроков Владимира Путина. В газете утверждается, что без этой поправки "наша страна не думала бы о развитии" и "олигархические кланы делили бы между собой власть, как это было в 90-е годы".
- Внесение изменений в Конституцию России было инициировано Владимиром Путиным в январе. Тогда же он заявил, что поправки должны быть одобрены всенародным голосованием, хотя закон этого не требовал. Изначально голосование планировалось на 22 апреля, но из-за пандемии коронавируса было перенесено на 1 июля с возможностью досрочного голосования начиная с 25 июня.
- В числе самых обсуждаемых изменений основного закона – приоритет российской Конституции над международным правом и "обнуление" президентских сроков, которое в случае принятия поправок позволит Путину ещё дважды избираться на пост главы страны. Также будут перераспределены полномочия между ветвями власти – президент получит ещё больше полномочий, чем сейчас.
- Для вступления поправок в силу необходимо, чтобы их одобрило больше половины участников всенародного голосования. Явка значения не имеет – в отличие от референдума, где требуется, чтобы на участки пришли более половины избирателей. Тем не менее, ряд СМИ сообщал, что в Кремле поставили план обеспечить явку не ниже 50 процентов от общего числа избирателей в стране.
- Ряд представителей российской оппозиции призывают бойкотировать голосование, утверждая, что у властей есть все инструменты для того, чтобы его сфальсифицировать. Другие призывают прийти на участки и проголосовать против.
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