PepsiCo отказалась от бренда Aunt Jemima. Под угрозой и Uncle Ben's

Американская корпорация PepsiCo приняла решение отказаться от существовавшего с 1889 года продуктового бренда Aunt Jemima ("Тётя Джемайма") из-за ассоциирующихся с ним стереотипов по отношению к цвету кожи. Решение было принято на фоне протестов под лозунгом "Жизни чернокожих имеют значение" после гибели от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда.

Решено отказаться как от самого бренда, под которым продавалась популярные смесь и сиропы для приготовления блинчиков, так и от его визуализации - изображения лица пожилой темнокожей женщины.

Название бренда происходит от популярных куплетов "Старая тётя Джемайма", сочинённых в 1875 году. Их персонаж - пожилая и добродушная чернокожая служанка. В компании признали, что имидж "тёти Джемаймы" основан на расовых предрассудках. Как теперь будет называться смесь для блинчиков и сироп - пока не решено.

Также в PepsiCo сообщили, что подумают о ребрендинге торговой марки Uncle Ben’s, под которой продаётся рис в пакетиках. В отличие от "Тёти Джемаймы", бренд Uncle Ben's ("Дядя Бен") хорошо известен в России - с 1990-х годов. "Лицо" этого бренда - пожилой афроамериканец.