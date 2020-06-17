Amnesty International признала Платошкина узником совести

Правозащитная организация Amnesty International признала узником совести российского политика, видеоблогера Николая Платошкина.

Платошкин - бывший сотрудник МИД России, лидер движения "За новый социализм" - был задержан 4 июня. В отношении него возбудили уголовное дело по статьям о вовлечении лица в организацию массовых беспорядков и о публичном распространении заведомо ложной информации. Платошкин помещён под домашний арест, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Правозащитники, изучив обстоятельства дела, в том числе видеозаписи, которые Платошкину ставят в вину, заявили, что считают уголовное преследование политика необоснованным и нарушением его права на свободу выражения мнений и свободу мирных собраний. Отмечено, что Платошкин лишь высказал предположение о готовности своих сторонников принять участие в возможных протестных акциях, а также выступил с критикой мер, принимаемых властями в связи с пандемией COVID-19. Отдельно правозащитники отмечают, что дело было возбуждено вскоре после того, как Платошкин заявил о намерении выдвигаться в президенты России.

"Николай Платошкин – узник совести. Его следует немедленно освободить безо всяких условий и снять все предъявленные обвинения" - говорится в заявлении Amnesty International.