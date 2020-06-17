В футбольном клубе "Ростов" у шести игроков обнаружен коронавирус 

У шести игроков основного состава футбольного клуба "Ростов" обнаружен коронавирус. Это стало известно после того, как футболисты прошли обязательное для всех клубов тестирование перед возобновляющимся в пятницу чемпионатом России по футболу.

Среди тех, у кого обнаружен СOVID-19 - лидеры команды Роман Ерёменко, Хорен Байрамян, Эвелин Попов и Матиас Норманн. В соотвествии с регламентом Российской премьер-лиги, все лица, с которыми они контактировали - то есть, вся команда "Ростов", включая тренеров и обслуживающий персонал - должны быть изолированы на 14 календарных дней. Сообщается, что клуб в полном составе, а это 42 человека, уже сел на карантин.

Вместе с тем в пятницу, согласно решению лиги возобновить чемпионат, "Ростов" должен был провести на выезде календарную игру против "Сочи". Сообщается, что Российский футбольный союз пока не рассматривает вариант досрочного прекращения сезона из-за вспышки коронавируса в команде. Более того, директор по развитию Российского футбольного союза Максим Митрофанов заявил, что "если "Ростов" не сможет заявить на ближайший матч необходимое число футболистов, 16 полевых игроков и двух вратарей, то ему будет засчитано техническое поражение".

В чемпионате России по футболу командам осталось провести по 8 игр. "Ростов" идёт на четвёртой строчке в таблице, отставая всего на три очка от второго места, которое даёт право выступить в самом престижном европейском клубном турнире - Лиге Чемпионов УЕФА.